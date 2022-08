Flucht nach Unfall : Polizei fahndet nach geflohenem Motorradfahrer in Bornheim

Nach einem Unfall in Bornheim sucht die Polizei nach einem beteiligten Motorradfahrer. Foto: Axel Vogel

Bornheim Ein Motorradfahrer ist am Freitag nach einem Unfall am Fußkreuzweg in Bornheim zu Fuß geflohen. Die Polizei ermittelt und hat die Suche nach dem Mann gestartet. Im Einsatz ist auch ein Hubschrauber und ein Suchhund.



Unter anderem mit einem Hubschrauber und einem Polizeihund sucht die Polizei am Freitagnachmittag nach einem Motorradfahrer in Bornheim, der nach einem Unfall zu Fuß geflohen ist. Nach Angaben eines Sprechers hatte es bereits am Mittag gegen 12.40 Uhr am Fußkreuzweg einen Unfall gegeben.

Der Motorradfahrer hatte einen Sprinter überholt, wobei es zu einer Berührung kam und der Fahrer stürzte. Er flüchtete jedoch anschließend zu Fuß von der Unfallstelle. Das Motorrad wurde bei dem Unfall schwer beschädigt. Die Polizei geht nach Angaben des Einsatzleiters vor Ort aufgrund der Umstände des Unfalls davon aus, dass der Motorradfahrer schwerer verletzt wurde. Daher sei die aufwändige Suche gestartet worden. Ersten Angaben zufolge befindet sich an der Maschine ein Kennzeichen, welches nicht auf das Motorrad zugelassen ist. Die Straße war gesperrt worden.

(ga)