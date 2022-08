Flucht nach Unfall : Polizei fahndet weiter nach geflohenem Motorradfahrer in Bornheim

Nach einem Unfall in Bornheim sucht die Polizei nach einem beteiligten Motorradfahrer. Foto: Axel Vogel

Update Bornheim Ein Motorradfahrer ist am Freitag nach einem Unfall am Fußkreuzweg in Bornheim zu Fuß geflohen. Die Polizei ermittelt und hatte die Suche nach dem Mann gestartet. Am Montag fehlt von dem Flüchtigen immer noch jede Spur.



Immer noch nicht ausfindig machen konnte die Bonner Polizei jenen Motorradfahrer, der am Freitag nach einem Unfall am Fußkreuzweg in Bornheim zu Fuß geflohen war. Das teilte Polizeisprecher Michael Beyer auf am Montag Anfrage mit.

Bei einem Überholvorgang des Geflüchteten mit seiner Suzuki war zu einer Berührung mit einem Sprinter gekommen, woraufhin der mit seinem Krad zu Fall kam. Doch statt auf die Polizei zu warten, floh der Suzuki-Fahrer zu Fuß. Da die Beamten vor Ort davon ausgingen, dass sich der Kradfahrer auch schwerer verletzt haben könnte, startet eine aufwendige Suche. Dabei neben einem Hubschrauber auch ein Suchhund der Polizei zum Einsatz.

Ansatzpunkt für den Hund laut Polizeisprecher Beyer: „Der geflüchtete Kradfahrer hatte an der Unfallstelle einen Schuh verloren.“ Was bei dem Fall zudem besonders war: „Das Kennzeichen des Krads war vermutlich gefälscht“, so Beyer weiter. Da der Geflüchtete nach aktuellem Ermittlungsstand mit nur einem Schuh unterwegs war und auch ein auffälliges Deutschland-Fußballtrikot mit der Rückennummer „20“ trug, sucht die Polizei nun nach Zeugen. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 0228/150 entgegen.

(ga)