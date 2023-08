Unfall in Bornheim-Walberberg Mehrere verletzte Kinder bei Kollision von Müllwagen mit Schulbus

Laut Polizeiangaben fuhr der Schulbus auf dem Annograben in Walberberg. An der Einmündung zur Frongasse kollidierte der Bus dann mit dem Müll-Lkw, der von rechts auf den Annograben eingefahren war. Die Kinder waren auf dem Rückweg von einer Veranstaltung in Richtung Grundschule Walberberg, so die Polizei weiter.