Unfall in Bornheim : Autofahrer fährt Fußgänger an und begeht Unfallflucht

Vermutlich ist der Fahrer eines Mercedes in Bornheim einem Rettungswagen ausgewichen. Dabei fuhr er aber einen Fußgänger an. (Symbolbild) Foto: picture alliance / dpa/Marcel Kusch

Bonheim In Bornheim wurde ein 60-jähriger Mann von einem Mercedes angefahren. Der Fahrer beging Fahrerflucht. Die Polizei sucht nach ihm.

Das Verkehrskommissariat der Bonner Polizei sucht nach dem Fahrer eines schwarzen Mercedes, der am Dienstag, 7. Juni, einen 60-jährigen Mann in Bornheim angefahren hat. Der Mann war gegen 11.05 Uhr zu Fuß auf dem Gehweg der Secundastraße in Richtung Königstraße unterwegs. Der Polizei gab er an, dass er plötzlich von hinten von einem schwarzen Mercedes (eventuell C-Klasse) angefahren worden sei. Dabei fiel der 60-Jährige nach vorne auf seine Knie und verletzte sich leicht.