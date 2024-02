Bonner Werkstätten Unterwegs auf einer besonderen Karnevalsmission

Jede Session wechseln sich die drei Werke in Hersel, Meckenheim und Beuel in der Wahl ihrer Regentenpaare ab, 2023/24 war Werk I in Hersel an der Reihe. Für das Duo hat sich damit ein Traum erfüllt. „Wir haben uns auf die Liste setzen lassen und wurden ausgewählt“, erinnerte sich Maik I. ganz stolz. Der 48-Jährige arbeitet seit 2014 bei den Bonner Werkstätten, zunächst in der Holzverarbeitung in Meckenheim, seit vier Jahren ist er im Arbeitsbereich elektronisches Recycling tätig und repariert Fernseher, Drucker, Föhne oder Bohrmaschinen. Seine Prinzessin ist eine Arbeitskollegin und arbeitet ebenfalls im Arbeitsbereich Elektronik, wo sie Stecker verpackt. Sie war es auch, die gerne einmal Karnevalsprinzessin werden wollte und das Amt „unbedingt mit Maik ausüben wollte, um mit ihm Abenteuer zu erleben, neue Menschen kennenzulernen und Spaß zu haben“. Maik I. ließ sich nicht lange bitten. Denn „ich liebe die Karnevalsession, vor allem die Süßigkeiten. Ich bin ein lustiger Karnevalsfan und ich verkleide mich gerne“, schmunzelt die Tollität.