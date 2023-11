Interview Dirk Zepuntke Unterwegs im Namen des Blues

Bornheim-Hersel · Die Blues Brothers waren im Auftrag des Herrn unterwegs. In wessen Namen die Blues Brothers-Coverband „Heart & Soul“ am 25. November in Hersel auftritt, verrät Dirk Zepuntke alias Elwood Blues.

07.11.2023, 07:00 Uhr

Blues Brother Elwood Blues alias Dirk Zepuntke (2.v.l.) tritt mit seiner Band am 25. November in der Herseler Rheinhalle auf. Foto: Robert Weiler/ROBERT WEILER

