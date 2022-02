Karneval in Bornheim : Ursulinen-Schule Hersel feiert Karneval auf dem Schulhof

Projekt „Bönnsch für Pänz“ : Die Oberdollendorfer Pänz legen sich ins Zeug Grundschüler feiern Karneval mit Joe Tillmann in der Schnitzenbusch-Schule in Oberdollendorf. Der Solopaukist des Bonner Beethoven-Orchesters und Projektleiter „Bönnsch für Pänz“, kam in grüner Hose mit bunten Noten.