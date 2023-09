„Bornheim move“ US-Studenten entwickeln Ideen für Bewegungsparcours in der Stadt

Wie können Bornheims Bürger zu mehr Bewegung animiert werden? Gerade in Zeiten, in denen viele Menschen am Schreibtisch arbeiten und immer weniger in Sportvereinen aktiv sind, sind Angebote zu sportlichen Bewegungen wichtig. Gedanken dazu haben sich jetzt Studenten für Stadtplanung und Landschaftsarchitektur der US-amerikanischen Penn State University und der Texas A&M University gemacht, die für ein Auslandssemester bei der Akademie für internationale Bildung (AiB) in Bonn zu Gast sind.