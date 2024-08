Gewerbeschau mit viel Programm Das bietet der Herseler Herbst

Die Vielfalt der Geschäfte und Betriebe in Hersel – für Bornheims Bürgermeister Christoph Becker ist das ein guter Grund, dass viele Menschen den Herseler Herbst besuchen sollten. Am Sonntag, 15. September, findet die Gewerbeschau mit buntem Programm zum 14. Mal statt. Von 12 bis 18 Uhr wird in der Rheinstraße und in der Mertensgasse gefeiert. Darüber hinaus können die örtlichen Geschäfte von 13 bis 18 Uhr zum verkaufsoffenen Sonntag ihre Türen öffnen.