Verbundschule Uedorf : Vereine äußern Wünsche für neue Turnhalle

Bornheim-Uedorf Die Verbundschule Uedorf muss nicht nur erweitert werden, sie braucht zudem eine moderne Turnhalle – auch für zwei örtlichen Vereine. Und die haben bereits Wünsche formuliert.

Ein entsprechender Antrag von CDU-Ratsherr Marx wurde in der jüngsten Sitzung des Sportausschusses einstimmig beschlossen. Marx setzt auf ein zügiges Gespräch zwischen der Verwaltung und Vereinsvertretern, damit die Diskussion endlich in Gang kommt.

Uedorfs Ortsvorsteher für einen Neubau der Halle