Prozess am Landgericht : Vergewaltigungsverfahren gegen 19-Jährigen aus Bornheim eingestellt

Prozess am Landgericht

Bonn/Bornheim Das Bonner Landgericht hat das Verfahren gegen einen 19-jährigen Bornheimer eingestellt. Ihm war die Vergewaltigung eines 14-jährigen Mädchens vorgeworfen worden.

Vor der zweiten Großen Strafkammer am Bonner Landgericht musste sich ein 19-jähriger Mann aus Bornheim wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung einer 14-Jährigen verantworten. Die zuständige Kammer am Bonner Landgericht hat das Verfahren nun eingestellt, weil das minderjährige mutmaßliche Opfer die Vorwürfe als Zeugin in nicht öffentlicher Anhörung nicht bestätigt haben soll.