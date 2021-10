Verhandlung vor dem Landgericht : Vergleichsvorschlag im Prozess um gefressene Pfingstrosen

Bornheim Ein Blumenhändler aus Bornheim zog gegen eine Pferdehalterin vor Gericht. Der Grund: Ihre ausgebüxten Tiere sollen seine Pfingstrosen gefressen haben. Nun gibt es einen Vergleichsvorschlag.

„Wir haben ein Pferd im Garten!“ Mit diesen Worten habe ihn seine Frau in den frühen Morgenstunden des 23. Mai vergangenen Jahres geweckt, erzählte ein 47-jähriger Bornheimer am Freitagvormittag, und das als Zeuge in einem Zivilverfahren vor dem Bonner Landgericht. Ein ungewöhnlicher Weckruf in einem ungewöhnlichen Prozess.