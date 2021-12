Verkehr im Raum Bonn : Mehrheit im Regionalrat für die Rheinspange

Rhein-Sieg-Kreis Der Regionalrat, das politische Gremium der Bezirksregierung Köln, hat sich mehrheitlich für den Bau der Rheinspange zwischen der linksrheinischen A555 und der rechtsrheinischen A59 ausgesprochen.

Dieses Votum hat aber keinen direkten Einfluss auf die Realisierung der Rheinquerung. Dies entscheidet die neue Bundesregierung. In deren Koalitionsvertrag ist keine eindeutige Positionierung zum Projekt zu finden, das die Autobahnen und Landesstraßen rings um Bonn und Köln entlasten soll.

Gutachten zur Rheinspange : Experten sehen Wasserversorgung in Bornheim und Wesseling gefährdet

Derzeit werden zwölf Varianten auf ihren Nutzen, ihre Kosten sowie auf ihre Umwelt- und Sozialverträglichkeit untersucht. Im Bundesverkehrswegeplan ist die Rheinquerung derzeit unter „vordringlichem Bedarf“ gelistet, also in der höchsten Priorisierung. Ehrgeiziges Ziel: Fertigstellung 2030.

Der Niederkasseler CDU-Mann Marcus Kitz sprach sich im Regionalrat eindeutig für eine Rheinquerung aus, um die Staus in der Region zu minimieren. Allerdings unterstützt Kitz, der sich in Niederkassel mit vielen Gegnern des Projekts konfrontiert sieht, eine Tunnellösung. Gegen eine Brückenplanung werde man in Bornheim und Niederkassel alle rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen.