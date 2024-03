Kreuzung in Bornheim-Hersel Verkehrsknoten soll für Fußgänger und Radfahrer sicherer werden

Aus verkehrlicher Sicht ist der sogenannte Knotenpunkt Hersel ein Albtraum. Die Rede ist von der Stelle, an der sich die Elbestraße (Landesstraße 300), die Roisdorfer Straße (Landesstraße 118) und die Gleise der Stadtbahnlinie 16 treffen. Vor allem in verkehrsstarken Zeiten und bei geschlossener Bahnschranke kommt es immer wieder zu teils massiven Rückstaus – in Richtung A555 oder auch in Richtung Bonn. Allzu oft ist die Kreuzung dicht.