Verkehr am Suti-Center : Kreisel in Roisdorf kommt doch nicht

Die Ampel an der Kreuzung Bonner Straße/Herseler Straße/Siegesstraße in Rois­dorf soll bleiben. Foto: Axel Vogel

Bornheim-Roisdorf Die Bornheimer Politik hat das Projekt Kreisel an der Bonner Straße aus dem Straßenbauprogramm gestrichen. Die Begründung hängt mit dem nahgelegenen Suti-Center zusammen.

Verkehr nahm nicht wie erwartet zu

Weiter wies Mauel darauf hin, dass der Kreisel dem Stand der Planungen nach schwierig zu bauen wäre, da er entweder in einer Schräglage in Richtung Hersel angelegt werden müsste oder – bei einer Verschiebung in Richtung Siegesstraße – einige alte Bäume zu fällen wären. Mauel: „Da der Kreisverkehr in mehreren Haushaltsplanentwürfen enthalten war, jedoch bis heute nicht errichtet wurde und nach unserer Auffassung die Notwendigkeit zur Errichtung dort nicht mehr gegeben ist, haben wir konsequenterweise beantragt, die Position zu streichen.“