Vereine in Sorge Verlust der Bornheimer Tennishalle droht

Tennis ist auch im Vorgebirge ein beliebter Sport. Aber wird es in Bornheim künftig noch eine Tennishalle? Diese Frage bereitet zahlreichen Hobby-Sportler derzeit Sorgen. Denn: Ein neuer Betreiber möchte aus den vier Hallen-Tennisplätzen an der Wallrafstraße eine Anlage für Padel-Tennis machen (siehe Info-Kasten), eine Trendsportart, die auch in Deutschland offenbar zunehmend Anhänger findet.