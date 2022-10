Ermittlungen in Bornheim : Zwei 16-Jährige bei Angriff von vier Jugendlichen verletzt

Bonn Bei einem versuchten Straßenraub in Bornheim sind zwei 16-Jährige leicht verletzt worden. Vier bislang unbekannte Jugendliche griffen die beiden an. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Zwei 16-Jährige sind am Samstag an der Bushaltestelle „Bornheim Schwimmbad“ auf der Secundastraße von vier Jugendlichen angegriffen worden. Laut Polizei näherte sich die Vierergruppe am Samstagabend gegen 18.40 Uhr vom Gelände der gegenüberliegenden Europaschule. Sie forderten die zwei Jugendlichen auf, ihre Handys und Portemonnaies rauszurücken. Die beiden weigerten sich. Als Folge drohten die Angreifer mit Schlägen mit einem mitgeführten Golfschläger an. Der Polizei zufolge klingelte einer der 16-Jährigen an einem Haus, woraufhin die vier Tatverdächtigen die beiden angriffen. Die beiden Jugendlichen wurde dabei leicht verletzt.