Keine Verunreinigung mehr : Ursache für die Keime im Bornheimer Wasser gefunden

Bornheim Nun steht fest, woher die Keime im Wasser für die Bornheimer Rheinorte stammten. Ebenso hat die Stadt mitgeteilt, um welche Bakterien es sich genau handelte.

Die Ursache für die Keime im Wasser für die Bornheimer Rheinorte ist gefunden. Wie die Stadtverwaltung am Freitag mitteilte, war eine Baustelle in der Havelstraße in Hersel schuld. Nach weiteren Angaben der Stadt handelt es sich bei den Keimen um Bakterien der Art Pseudomonas aeruginosa.

Nur Keime in der Baustelle

Mitte Oktober wurde die zusätzliche Chlorung dann eingestellt. „Pseudomonas aeruginosa konnte weiterhin nur im Bereich der Baustelle Havelstraße nachgewiesen werden“, so die Stadt weiter. In der Folge seien dort alle Armaturen ausgetauscht und der neue Leitungsabschnitt mechanisch gereinigt worden.

In Wasserproben, die an drei Tagen im November genommen wurden, seien keine Keim mehr nachgewiesen worden. „Es kann davon ausgegangen werden, dass der Herd der Verkeimung sicher entfernt wurde. Die noch vorgehaltene Chlor-Dosieranlage wird in den kommenden Tagen zurückgebaut“, heißt es in der Mitteilung der Stadt weiter.