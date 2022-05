Autobahn Richtung Bonn zwischenzeitlich voll gesperrt : Vier Verletzte nach Unfall auf der A555 bei Bornheim

Der Fahrer des silbernen VW Golf wurde verletzt. Die Rettungskräfte brachten ihn ins Krankenhaus. Foto: Ulrich Felsmann

Bornheim Am Montagabend kam es auf der A555 in Höhe Bornheim in Fahrtrichtung Bonn zu einem schweren Verkehrsunfall. Dabei waren insgesamt drei PKW beteiligt, vier Personen wurden verletzt. Die A555 war zwischenzeitlich vollgesperrt.



Am frühen Montagabend gegen 18 Uhr wurden bei Bornheim auf der A555 Richtung Bonn mehrere PKW in einen Unfall verwickelt. Grund dafür war nach Angaben der Einsatzkräfte vor Ort ein riskantes Überholmanöver.

Ein VW Golf befuhr zwischen Wesseling und Bornheim den mittleren Fahrstreifen. Daraufhin näherte sich ein 20-jähriger Mercedes-Fahrer mit hoher Geschwindigkeit. Mit im Auto saßen noch zwei weitere Personen. Laut Zeugenangaben habe der 20-jährige PKW-Fahrer versucht, zwischen dem VW Golf und einem anderen unbeteiligten Fahrzeug hindurch zu fahren. Aufgrund der überhöhten Geschwindigkeit und dieses Manövers prallte der Mercedes in die linke hintere Seite des Golfs und kam erst kurz vor der Ausfahrt Bornheim auf dem Standstreifen zum Stehen. Ein weiterer PKW der Marke Porsche wurde durch Trümmerteile leicht beschädigt.

Durch den Unfall wurden insgesamt vier Personen verletzt: Der Fahrer des VW Golf, der 20-jährige Mercedes-Fahrer sowie seine zwei Begleitpersonen. Ersthelfer hatten sich zunächst um die beteiligten Personen gekümmert. Rettungskräfte brachten die Verletzten dann in eine nahe Klinik. Laut eines Sprechers der Feuerwehr Wesseling wurde niemand schwer verletzt. Voll gesperrt war die A555 zwischenzeitlich in Richtung Bonn. Die Feuerwehrkräfte hatten mit ihren Einsatzfahrzeugen die Fahrbahn blockiert, um mit den Aufräumarbeiten beginnen und die fast ein Kilometer lange Einsatzstelle absichern zu können.