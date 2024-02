Violinistin aus Bornheim-Brenig Lidia Streifling spielt kölsche Karnevalsklassiker auf der Geige

In den vergangenen Jahren ist die Musik im Fastelovend tendenziell rockiger geworden. Bands wie Brings, Cat Ballou und Kasalla setzen verzerrte E-Gitarren auch im Sitzungskarneval schonungslos ein. Dennoch bleibt in den Kölner Sälen auch Raum für leise Töne. Und die entlockt Lidia Streifling ihrer Geige. Sie sagt: „Ich bin mit der Geige geboren. Sie ist fast so etwas wie ein Teil meines Körpers.“