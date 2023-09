Bewerbertag bei der RVK in Bornheim Von den Herausforderungen im Traumjob Busfahrer

Die RVK deckt mit ihren sechs Niederlassungen in Wermelskirchen, Hürth, Bergisch-Gladbach, Euskirchen, Bornheim und Meckenheim im ländlichen Raum den Busbetrieb im öffentlichen Personennahverkehr ab - angepasst an die Lage. So kommen in den engen Gassen von Walberberg, Rösberg und Hemmerich die nur etwa acht Meter langen Kleinbusse zum Einsatz, um auch da „eine Tiefenerschließung und die Anbindung an die Stadtbahnlinie 18 und andere Busverbindungen möglich zu machen“, erklärte Herr. Seit 2019 sucht die RVK ständig neue Fahrer. Denn da wurde mit dem Lead-City Projekt in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis der ÖPNV ausgebaut. 74 neue Kollegen wurden seitdem zwar eingestellt, eine personelle Verbesserung gab es dennoch nicht. Fluktuation und Verrentungen halten den Bedarf weiterhin hoch. „Irgendwann war der Markt leer gefegt“, erklärte der Meckenheimer Niederlassungsleiter Markus Rügler. Allein für Bornheim werden zehn neue Fahrer gesucht. Allerdings, so Rügler, sei es schwer, qualifizierte Fachkräfte zu finden. 50 Bewerbungen liegen derzeit auf dem Tisch von Personalchefin Nicole Thieler. Jedoch lebe gut die Hälfte der Bewerber im nichteuropäischen Ausland. Da gute Deutschkenntnisse Voraussetzung seien, fielen die schon einmal weg.