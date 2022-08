Vor-Tour der Hoffnung : Olympioniken und Weltmeister radeln für den guten Zweck durch Bornheim

Einfahrt nach Bornheim: Die Teilnehmer der „Vor-Tour der Hoffnung“ auf ihrem Weg zum Peter-Fryns-Platz. Foto: Matthias Kehrein

Bornheim Die „Vor-Tour der Hoffnung“ führte nach der Coronapause wieder durch Bornheim. Und auch an dieser Station konnten die mehr als 100 Radfahrer einige Spenden mitnehmen.



Von Susanne Träupmann

Kräftiger Applaus brandete auf dem Bornheimer Peter-Fryns-Platz auf, als am Montag mehr als 100 Radler der „Vor-Tour der Hoffnung“ mit großer Geschwindigkeit vor der Polizei zum Stehen kamen. Die Vorgebirgsstadt war die erste Station am zweiten Tag der insgesamt drei Tage dauernden Benefizveranstaltung. Dort kamen die Radfahrer auf ihrem Weg nach Bonn und anschließend nach Rheinland-Pfalz vorbei. Insgesamt ist die 25. Fahrt im 27. Jahr des Bestehens - zwei Coronajahre einberechnet. Und so freuten sich die Bornheimer, dass sie als Gastgeber gerade bei der Jubiläumsveranstaltung wieder Teil der Tour sein konnten.

9000 Euro aus Bornheim

An einige Ständen konnten sich die Teilnehmer mit Getränken und Obst versorgen. Und zur Motivation sang der Kinderchor der evangelischen Kirchengemeinde unter der Leitung von Marie-Susann Rothschild den Vor-Tour Song „Alle Kinder dieser Welt“ von Chris Bennett. „Mit dieser Fahrradtour senden Sie eine positive Botschaft an alle kranken Kinder und deren Familien. Sie machen Mut und zeigen, dass betroffene Familien nicht allein dastehen. Wir haben uns dafür eingesetzt, dass in Bornheim Spenden reinkommen. Denn ich bin der festen Überzeugung, dass unsere Gesellschaft nur durch ein gelebtes Miteinander, durch gegenseitige Hilfe und Unterstützung funktionieren kann“, sagte Bürgermeister Christoph Becker.

Er war stolz, dem Ideengeber und Organisator der Benefiztour, Jürgen Grünwald , einen Spendenscheck von Bornheimer Vereinen, Schiedsrichtern und Gewerbetreibenden in Höhe von mehr als 9000 Euro zu überreichen. 1996 fuhr Grünwald, damals Verkehrsdirektor der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler, mit seinem Freund Gregor Waldorf mit Rennrädern zum Start der Tour der Hoffnung nach Gießen, um dort einen Scheck zu überreichen. Das war die Geburtsstunde der Aktion „Vor-Tour“. Sie ist eine von unzähligen Aktionen, die der „Tour der Hoffnung“ zuarbeiten, um so krebskranken und hilfsbedürftigen Kindern konkrete Hilfen zu finanzieren. In den nun 39 Jahren der „Tour der Hoffnung“ wurden so mehr als 40 Millionen Euro verteilt.

Spenden ins Glücksschweinchen

In diesem Jahr öffnete beispielsweise der Musikverein Bornheim 1967 die Vereinsschatulle. „Es ist eine gute Aktion für krebskranke Kinder. Da wollten wir unbedingt mitmachen“, erklärte dessen Vorsitzende Corinna Fuhs. Einen Umschlag seiner Partei UWF/Forum hatte auch der Kommunalpolitiker und Kardorfs Ortsvorsteher Gottfried Düx im Gepäck dabei. SWR Moderator Martin Seidler, seit fünf Jahren im Vorstand des Benefizvereins dabei, ließ das „Glücksschweinchen, die rote Sau“ rumgehen, um hier und da noch einen spontanen Euro zu ergattern.

Olympiasieger und Weltmeister nehmen teil