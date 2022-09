Entscheidung des Stadtrats : Vorerst keine Live-Streams aus dem Bornheimer Ratssaal

Bornheim Sitzungen des Bornheimer Stadtrats werden vorerst nicht gestreamt. Das hat der Stadtrat jetzt einstimmig beschlossen – auch einem bestimmten Grund.

Streaming-Konzept würde rund 150.000 Euro pro Jahr kosten

Überdies hatte die Stadtverwaltung in Gütersloh und Monheim nachgefragt. In beiden Kommunen gibt es Live-Streams von Gremiensitzungen. Vor dort hieß es aber, es habe keinen Sinn, nur die Ratssitzungen zu streamen, da der Entscheidungsprozess in den Fachausschüssen erfolge. Ein dafür notwendiges Streaming-Konzept kostet nach Angaben von Karin Wittenberg, Leiterin des Bornheimer Rechts- und Vergabeamts, rund 150.000 Euro pro Jahr.

Die Verwaltung hat sich die Streaming-Angebote in Gütersloh und Monheim genau angesehen. In beiden Städten haben Dienstleiter die Regie übernommen. In Gütersloh nimmt eine fest installierte Kamera die Ausschuss- und Ratsmitglieder am Rednerpult auf. Die Zustimmung der Gremienmitglieder wird immer wieder neu eingeholt, da Live-Übertragungen noch nicht in der dortigen Geschäftsordnung verankert sind. Eine Archivierung gibt es nicht. Die Zuschauerzahlen schwanken zwischen einem hohen zweistelligen und einem niedrigen dreistelligen Bereich. Kostenpunkt: 150.000 Euro.