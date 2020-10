Vorfall in Bornheim-Brenig : Streit wegen eines schnüffelnden Hundes eskaliert

Vorfall in Bornheim-Brenig

In Bornheim ist ein Streit um einen schnüffelnden Dackel eskaliert. Symboldbild: dpa Foto: dpa-tmn/Patrick Pleul

Bornheim-Brenig. Ein Gassigang in Bornheim mündete in Gewalt. Allerdings gehen die Meinungen über den Vorfall auseinander.

Einer Anzeige wegen des Verdachts der Körperverletzung geht die Bonner Polizei nach. Eine 39-jährige Frau aus Brenig war am Freitag gegen 9.10 Uhr mit ihrem Rauhaardackelwelpen auf dem Zentwinkelsweg unterwegs.

Dass der Hund an oder auf seinem Vorgarten schnüffelte, passte einem 77-jährigen Anwohner nicht. Er kam laut Polizei aus dem Haus, dann eskalierte ein Streit, den beide Parteien unterschiedlich schildern.

Die Frau habe ausgesagt, der Mann habe sie mit der Faust ins Gesicht geschlagen und den Hund an der Leine durch die Luft gerissen. Der Anwohner bestreitet dies, habe gesagt, die Frau habe ihn zwischen die Beine getreten, was wiederum die Frau bestreitet. Sie begab sich in ärztliche Behandlung.