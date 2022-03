Vorfall in Walberberg : Birke mit Kettensäge mutwillig beschädigt

Bis zu fünf Zentimeter tief haben Unbekannte in die Birke geschnitten. Foto: Stadt Bornheim/Peter Pfannkuche

Bornheim-Walberberg Mit einer Kettensäge haben Unbekannte in Walberberg einen Baum malträtiert. Die Birke wird nach Ansicht der Stadt davon wohl nicht erholen. Nun werden Zeugen gesucht.

Bislang unbekannte Täter haben an der Röntgenstraße in Walberberg mutwillig eine städtische Birke beschädigt. Das teilte die Stadt Bornheim am Mittwoch mit. Der Baum steht auf dem städtischen Grundstück neben der ehemaligen evangelischen Kirche, die zurzeit abgerissen wird.

Der Stamm wurde laut Stadt vermutlich am Donnerstagabend oder in der Nacht auf Freitag vergangener Woche mit einer Kettensäge zweimal rundum eingeschnitten. Die Einschnitte seien bis zu fünf Zentimeter tief, so die Stadt, die Birke werde sich von den Schäden wohl nicht mehr erholen.