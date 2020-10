Kommentar zum Busverkehr in Sechtem: Vorteil Kleinbus

Registrierungspflichtiger Inhalt: Kommentar zum Busverkehr in Sechtem

Bornheim-Sechtem In Sechtem fahren die Busse wegen zu enger Straßen durch Vorgärten. Die Vorschläge der Anwohner lehnen die verantwortlichen Betriebe einhellig ab - und machen es sich damit zu einfach, findet GA-Redakteur Christoph Meurer.

Die Reaktion des Rhein-Sieg-Kreises und der Verkehrsunternehmen müssen für die Anwohner der Straßen am Sechtemer Bahnhof ernüchternd sein. Ihre Vorschläge für den Einsatz von Kleinbussen auf den Linien 633 und 818 sowie zur Verlagerung der Endhaltestelle hinter den Bahnhof werden abgelehnt. Allerdings machen es sich die Verantwortlichen damit ein wenig zu leicht.

Sicher: Die Argumentation des Kreises gegen die Verlagerung der Haltestelle ist nachvollziehbar. Das wäre in der Tat mit umfangreichen Umbauten und größeren Veränderungen auf den Linien 633 und 818 verbunden. Allerdings sollten die Verantwortlichen ihre Absage an Kleinbusse nochmals überdenken. Das liegt nicht nur daran, dass die Busse der Linien 633 und 818 über weite Abschnitte und außerhalb der Stoßzeiten in der Tat oft nur spärlich gefüllt sind. Selbstredend müssten weitere Kleinbusse angeschafft werden. Allerdings wären diese nicht ausschließlich auf besagten Linien unterwegs, sondern auch auf den anderen Kleinbuslinien im Linksrheinischen.