Vorfall in Bornheim-Waldorf : Unbekannte stehlen 100 Hühner von Bornheimer Hof

„Eifelwolf“ von Rudolf Jagusch : Autor aus Bornheim schreibt neuen Krimi Warum wurde Reiner Levkus so brutal ermordet? Und was hat der Bundeswehr-Einsatz in Afghanistan damit zu tun? Zum sechsten Mal lässt der Bornheimer Krimi-Autor Rudolf Jagusch die Kommissare Fischbach und Welscher ermitteln. Der neue Roman „Eifelwolf“ ist gerade erschienen.