Grundschule Waldorf : 250 Portionen Eis für junge Autoren

Bornheim-Waldorf Waldorfer Grundschüler haben Geschichten für Senioren geschrieben. Die bedanken sich mit einer leckeren Erfrischung.

Die Koala-Klasse war zuerst dran. In Zweierreihen stellten sich die Kinder in der großen Pause auf der Terrasse der Waldorfer Nikolaus-Grundschule auf, denn der Andrang musste kanalisiert werden. Galt es doch, 250 Portionen Eis zu verteilen.

Die Corona-Pandemie dauerte damals bereits rund zehn Monate an. Besonders ältere Menschen litten unter den Kontaktbeschränkungen, sei es allein lebend oder in den vielen Seniorenheimen. An dieser Bestandsaufnahme setzten die Kinder an. „Wie können wir die älteren Leute aufmuntern, sie zum Schmunzeln bringen, ihnen Mut machen?“: So lautete die Ausgangsfrage. Und sie wurde so beantwortet: mit Mutmach-Geschichten zum Schmunzeln.