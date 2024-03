Europaschule Bornheim Warum Schüler einen Wetterballon in die Höhe schicken

Den Weg hinauf hat er mit dem Wetterballon zurückgelegt, den die Schüler am Mittwochvormittag in den blauen Frühlingshimmel haben steigen lassen. Fast drei Stunden hat der Aufstieg gedauert, und in der Zeit sendeten die beiden Kameras in dem mit Styropor ummantelten Technik-Kasten, der an dem Ballon hängt. Eine zeigte nach unten, eine nach vorne, auf einer kann man das Maskottchen sehen. Aber nicht nur Filme konnte die Apparatur machen: Da steckt ganz komplexe Technik drin, die die Schüler eigenhändig zusammengebaut haben.