Neues medizinisches Angebot Was ist es mit der neuen Akutpraxis in Bornheim auf sich hat

Die Luftballons neben der Eingangstür sind tiefblau, man könnte auch sagen königsblau wie die Vereinsfarbe von Schalke 04. Die Farbe dominiert im Design der neuen Räume, auf Tassen und in Broschüren. Diese Beobachtung ist eigentlich nicht der Erwähnung wert in einem Bericht über ein neues medizinisches Angebot in der Region. Wäre nicht der Chef der Akutpraxis im Roisdorfer Suti-Center Reinhold Lunow. Der seit 1986 in Bornheim, später auch in Heimerzheim und Bonn praktizierende Internist und Hausarzt ist im Nebenjob nämlich Präsident von Borussia Dortmund. Und der BVB und die Schalker sind seit Jahrzehnten nicht gerade in inniger Liebe verbunden.