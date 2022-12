Gestiegene Bezugskosten : Wasserpreis in Bornheim soll deutlich steigen

Wasserpreis in Bornheim soll deutlich steigen

Im Bornheimer Wasserwerk wir das Wasser aus den verschiedenen Bezugsquellen gemischt und an die Verbraucher weitergeleitet. Foto: Roland Kohls

Bornheim Im vergangenen Jahr hatte die Bornheimer Politik eine Wasserpreiserhöhung noch abgewiesen. Nun soll die Gebühr aber deutlich steigen. Das kommt auf die Verbraucher zu.

Wer in Bornheim die Wasserleitung aufdreht, wird vermutlich ab dem kommenden Jahr deutlich mehr dafür bezahlen, als es derzeit der Fall ist. Schließlich soll die Gebühr pro Kubikmeter Wasser auf 2,03 Euro netto (2,17 Euro brutto) steigen. Aktuell liegt der Preis bei 1,81 Euro netto (1,94 Euro brutto) pro Kubikmeter. Final entschieden wird über die Preiserhöhung durch den Stadtrat, der an diesem Donnerstag, 15. Dezember, zu seiner letzten Sitzung in diesem Jahr zusammenkommt.