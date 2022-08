Wechsel von G8 zu G9 : Warum aus der Ursulinenschule in Hersel ein Bündelungsgymnasium wird

Die Ursulinenschule in Hersel richtet als Bündelungsgymnasium einen zusätzlichen Oberstufenjahrgang ein. Foto: Matthias Kehrein

Bornheim-Hersel An Gymnasien legen Schülerinnen und Schüler in Zukunft das Abitur wieder nach neun Jahren ab. Im Übergang wird es einen Jahrgang ohne Abitur geben – und ohne Oberstufe. Aus diesem Grund gibt es Bündelungsgymnasien wie die Ursulinenschule in Bornheim-Hersel. Der GA erklärt, was es damit auf sich hat.