Bedürftigen Kindern eine Freude machen Bornheimer Weihnachtswunschbaum-Aktion gestartet

Bornheim · Ist in Familien das Geld knapp, sind die Weihnachtswünsche der Kinder nicht selten unerfüllbar. In Bornheim gibt es seit Jahren eine tolle Aktion, damit das nicht so sein muss.

15.11.2023 , 15:30 Uhr

Mädchen und Jungen der Johann-Wallraf-Grundschule schmücken den Weihnachtswunschbaum im Bornheimer Rathaus. Foto: Axel Vogel





Von Christoph Meurer Redakteur Vorgebirge