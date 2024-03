Demonstration in Bornheim „Wir sind dagegen, dass man uns zurück an die Kochtöpfe schicken will“

Mithilfe von Töpfen, Deckeln und Kochlöffeln wollen sie ausdrücken: Wir gehen nicht zurück an den Herd. Am 8. März, dem Weltfrauentag, haben in Bornheim rund 60 Personen gegen Rechtsextremismus demonstriert. Denn „in einem rechten Weltbild wird die Frau auf ihre Funktion als Gebärmaschine reduziert“, meint Grünen-Politikerin Maria Koch aus Bornheim, die gemeinsam mit Ratsfrauen der anderen demokratischen Parteien zu der Veranstaltung aufgerufen hat.