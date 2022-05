Projekt der Europaschule : Europaschüler schicken Ballon in die Stratosphäre

Neuer Standort für EU-Behörde : Wetterbehörde in Bonn hat ihre Arbeit aufgenommen Die Dependance des Europäischen Zentrums für mittelfristige Wettervorhersage (EZMW) hat in Bonn ihre Arbeit aufgenommen. Geplant ist zudem ein eigener 65 Meter hoher Neubau. Was genau macht die Behörde? Und wie arbeitet sie?