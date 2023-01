Erstlingswerk : Autorin aus Widdig will Kindern helfen, zu starken Persönlichkeiten zu werden

Ein Tiger spielt im Erstlingswerk von Kathleen Bienert eine wichtige Rolle. Foto: Susanne Träupmann

Bornheim-Widdig „Sei ein Krieger des Lichts“ lautet der Titel des ersten Buchs der Widdigerin Kathleen Bienert. Geschrieben ist es für Kinder. Darum geht es.



Stark und mutig sein, Ängste überwinden, gemeinsam lachen und etwas bewegen: „Sei ein Krieger des Lichts“ heißt das Erstlingswerk von Kathleen Bienert. Mit ihrem Buch will die Widdigerin Kindern helfen, zu gefestigten Persönlichkeiten zu werden.

Mit großformatigen Illustrationen und nur wenig Text will die 36-Jährige Kindern Dinge vermitteln, denen sich ab dem Kindergartenalter ausgesetzt sehen können: nicht erfüllte Ansprüche von Eltern, Erziehern oder Lehrern, die Angst vor Ablehnung oder der Zweifel an sich selbst. Bienert erzählt keine Geschichte im klassischen Sinne mit Einleitung, Hauptteil und Schluss. Vielmehr enthält jede Seite eine Botschaft, die die Illustratorin Olga Shuralova künstlerisch in Szene gesetzt hat.

Eine Krankheit veränderte ihr Leben

Geschichten begleiten Bienert seit ihrer Kindheit. Eine Fortsetzungsgeschichte in der Grundschule brachte sie zum ersten Mal dazu, selbst zu schreiben. Allerdings: Ablenkungen, Persönlichkeitskrisen, das Studium zur Grundschullehrerin und entsprechende Tätigkeiten in ihrem Geburtsort Wuppertal und in Süddeutschland verhinderten eine schriftstellerische Betätigung. Eine diagnostizierte Multiple Sklerose vor sechs Jahren stellte dann einen Wendepunkt in ihrer persönlichen Lebensgeschichte dar.

„Bereits im Krankenhaus erkannte ich viele der Puzzlestücke, die mein damaliges Selbstbild ausmachten und mich zu dieser Krankheit geführt hatten“, erzählt Bienert, die mit ihrem Mann seit anderthalb Jahren in dem Bornheimer Rheinort wohnt. Zwar musste sie ihre Tätigkeit als Lehrerin im vergangenen Jahr krankheitsbedingt aufgeben, die Liebe zu den Kindern ist aber in jeder Zeile des Buchs spürbar.

„Meine Herzensmission war und ist es, Kindern zu helfen, zu einer inneren Stabilität und Sicherheit zu kommen und damit zu großen Persönlichkeiten zu werden“, sagt Bienert. „Durch das Buch hoffe ich, dass sich Kinder schon in jungen Jahren mit diesen Themen auseinandersetzen“. Für die 36-Jährige trägt jeder Mensch einen „hell leuchtenden Kern“ in sich, der nur entdeckt werden und zum Strahlen gebracht werden muss. Daher auch der Titel ihres Werks. Als „Krieger des Lichts“ stehen im Zentrum des Buchs ein kleines Mädchen und ein Tiger als treuer Begleiter und Beschützer. Beide sind namenlos und sollen Symbole für Naturverbundenheit, Mut, Tapferkeit, Abenteuerlust, Neugierde und Vertrauen sein.

Obgleich schon Vierjährige die Botschaften aufgrund der Bilder verinnerlichen können, wendet sich Bienert doch eher an Grundschüler, da Kinder dann beginnen, sich selber zu hinterfragen. Das Buch könne in den Unterricht eingebaut werden, sagt sie. Besonders im Deutschunterricht böten die Episoden des Buchs Anlässe zum Lesen, Schreiben oder für szenische Spiele.

Derzeit schreibt sie an ihrem zweiten Werk, einem Projektbuch für Eltern, Jugend- und Kindergartengruppenleiter sowie für Lehrer. In diesem sollen Kindern „Werkzeuge“ auch experimenteller Art für die Persönlichkeitsentwicklung an die Hand gegeben werden.