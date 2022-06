90 Jahre katholische Frauengemeinschaft Widdig : Frauen setzen auf Veränderungen in der Kirche

Kampf um Erhalt der Büchereien : Lösung zur Rettung der Alfterer Bücherei in Sicht Müssen die sogenannten Vertragbüchereien in Alfter, Meckenheim und Rheinbach schließen? Bekanntlich will das Erzbistum Köln sie nicht mehr finanziell unterstützen. Doch zumindest für die Einrichtung in Alfter scheint eine Rettung in Sicht zu sein.