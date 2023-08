Widdig feiert 1125-jähriges Bestehen Ortsgeschichte aus dem 3D-Drucker

So geht Heimatgeschichte heute: Man braucht einen 3D-Drucker, eine fünf mal 2,5 Meter große Platte, einen QR-Code und ein Smartphone, mit dem man ihn einscannen kann. Damit kann man sich in Widdig, Ecke Zerrespfad/Alemannenweg, jetzt anschauen, wie sich der Ort am Rhein von 1880 bis heute entwickelt hat.