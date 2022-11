Mutmaßliche Attacke auf zwei Jugendliche : Polizei ermittelt weiter zu Vorfall in Widdig

Gewalt an Grundschule : Kinder prügeln achtjährigen Mitschüler in Meckenheim krankenhausreif Ein Achtjähriger ist zusammengeschlagen und schwer verletzt worden – am hellichten Tag auf dem Hof einer Grundschule in Meckenheim. Die Täter sind ebenfalls noch Kinder. Was Schule und Aufsichtsbehörde sagen.