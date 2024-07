Rettung aus dem Wasser Wie junge Wasserretter den Ernstfall proben

Bornheim · An heißen Sommertagen wird ihre Hilfe oft benötigt. Wenn Menschen in Seen oder Flüssen in Not geraten, wird die DRK-Wasserwacht Bornheim gerufen. Drei junge Rettungskräfte berichten von den Anforderungen.

20.07.2024 , 15:00 Uhr

Am Herseler Werth übten die Wasserretter die Rettung Ertrinkender. Foto: Wasserwacht