Windradpläne der Bezirksregierung Aus Bornheim hagelt es Kritik

Wie berichtet, hatte die Stadt Bornheim am Freitag bekannt gegeben, dass die Bezirksregierung keine Flächen in der Rheinebene als Zone für Windenergie in der Stadt anrechnen will. Stattdessen soll auf dem Ville-Rücken ein Areal ausgewiesen werden, das laut Stadt doppelt so groß ist wie die von der Bornheimer Politik beschlossene dortige Konzentrationszone.