Windradpläne für das Vorgebirge Bornheim gegen die Bezirksregierung

Der Widerstand in Bornheim gegen die Windradpläne der Bezirksregierung Köln ist ungebrochen. Das wurde in der Ratssitzung deutlich. Bekanntlich ist seit Ende Januar der sogenannte Teilflächennutzungsplan „Windenergie“ der Stadt in Kraft. Dieser sieht zwei Konzentrationszonen für Windräder vor: in der Rheinebene sowie auf dem Ville-Rücken (siehe Grafik). Nach den Plänen der Bezirksregierung soll allerdings die Rheinebene nicht mehr zu den Windradflächen der Stadt zählen. Dafür will Köln auf dem Ville-Rücken ein größeres Areal ausweisen (siehe Info-Kasten).