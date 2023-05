Kommentar zur Windenergie in Bornheim Warum auch Windräder in die Landschaft passen sollten

Das Muster der Debatte ist bekannt. Werden irgendwo in Deutschland Flächen für Windräder geplant, melden (meist Anlieger) ihre Bedenken an. Da geht es um die Verspargelung der Landschaft, um den Disco-Effekt, um befürchteten Lärm und um den Schutz von Vögeln. Auch die Planung von Leitungstrassen, die den an der Küste gewonnenen Strom in den Süden der Republik transportieren, stößt häufig auf Widerstand.