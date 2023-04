Neuer Wohnraum in Bornheim-Merten Umweltschützer kritisieren Baupläne für Merten

Der Landschaftsschutz-Verein Vorgebirge (LSV) sieht die geplante Wohnbebauung im Baugebiet Me 18 in Merten kritisch. Nach Angaben des LSV sollen dafür zum Teil Flächen genutzt werden, die derzeit unter Landschaftsschutz stehen. Wie berichtet, will die Montana Wohnungsbaugesellschaft auf einer mehr als 16 Hektar großen Fläche zwischen Lannerstraße, Bonn-Brühler- und Händelstraße sowie der Stadtbahnlinie 18 insgesamt 360 neue Wohneinheiten in Doppel- und Reihen- sowie Mehrfamilienhäusern schaffen. Dazu sollen dort der neue Standort für die Heinrich-Böll-Gesamtschule und ein Kindergarten errichtet werden.