Mehr als 20 Jahre im Beruf Zahnarzthelferin aus Bornheim schreibt Enthüllungsbuch

Soll heißen, Tanja Dolgner hat das alles selbst erlebt: kuriose Szenen, Zicken-Kriege, Demütigungen und fast schon professionelles Mobbing. Und sie hat über alles Protokoll geführt. Seit sechs Jahren arbeitet sie in der Zahnarztpraxis von Arnauld an Haack in Bornheim-Walberberg und versichert: „Nach langer Suche und wirklich schlimmen Erlebnissen in anderen Praxen hat sich hier ein Traum erfüllt. Der Chef ist klasse, und die Kolleginnen sind nett. Aber leider ist das die Ausnahme.“