Bornheim-Widdig : Zeuge hält Tatverdächtigen nach Diebstahl fest

Bornheim Ein Dieb, der am Sonntagabend in Bornheim-Widdig Gegenstände aus parkenden Autos gestohlen haben soll, ist von Anwohnern auf frischer Tat ertappt worden. Einem Zeugen gelang es, den Verdächtigen festzuhalten.

Ein Mann hat sich am Sonntagabend an einem abgestellten Auto in der Kölner Landstraße in Bornheim-Widdig zu schaffen gemacht. Zeugen beobachteten den Mann und verständigten gegen 20.50 Uhr die Polizei. Laut Polizei gelang es einem Zeugen, den Verdächtigen bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte festzuhalten. Anschließend meldete sich ein weiterer Mann und gab an, dass aus dessen unverschlossenem Fahrzeug unweit des Tatortes ebenfalls Gegenstände entwendet worden waren.