Kontrollen im Rhein-Sieg-Kreis : Arbeiter in Bornheim und Swisttal waren illegal beschäftigt

Untersuchung auf Schwarzarbeit : Nach Zoll-Kontrolle muss ein Corona-Testzentrum in Bonn schließen Das Hauptzollamt Köln hat am Freitag die Arbeitsverhältnisse in Corona-Testzentren in der Region überprüft. 20 Zentren in Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis suchten sie auf. Eines wurde schließlich geschlossen.