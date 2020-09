Großangelegte Aktion : Zoll kontrolliert Paket- und Kurierdienste im Rhein-Sieg-Kreis

Der Zoll kontrolliert am Donnerstag Paket- und Kurierdienste im Rhein-Sieg-Kreis. Foto: Axel Vogel

Bornheim Der Zoll führt am Donnerstag Kontrollen bei Paket- und Kurierdiensten durch. In Bornheim werden dafür zahlreiche Fahrzeuge überprüft.

Mit großangelegten Kontrollen geht der Zoll am Donnerstag gegen Verstöße beim Mindestlohn, Scheinselbstständigkeit und illegale Beschäftigung vor. Laut des zuständigen Hauptzollamtes in Köln stehen dabei Paket- und Kurierdienste im Fokus der Kontrollen.

Rund 90 Zollbeamte sind dafür seit den Morgenstunden im Großraum Köln im Einsatz. In Bornheim zogen die Einsatzkräfte am Nachmittag zahlreiche Kleintransporter zur Überprüfung aus dem Verkehr. Kontrollen gab es auch in Troisdorf, Niederkassel sowie im Oberbergischen und Rhein-Erft-Kreis.