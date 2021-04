Verstöße von Lieferdiensten : Zoll kontrolliert Paketfahrer im Roisdorfer Gewerbegebiet

Der Zoll kontrolliert im Gewerbegebiet Roisdorf Fahrzeuge von Paketdienstleistern. Foto: Axel Vogel

Roisdorf Immer wieder stellt der Zoll Verstöße bei Paketdienstleistern fest, die Bedingungen für die Fahrer seien teils „kriminell“. Mit einer Kontrolle im Raum Köln/Bonn gehen Beamte am Morgen dagegen vor. Schwerpunkt ist das Roisdorfer Gewerbegebiet.



Der Kölner Zoll hat am Dienstagmorgen gegen 7 Uhr mit einer großen Kontrollaktion begonnen, bei der erneut Paketdienstleister im Fokus stehen. Die Fahnder sind im Großraum Köln/Bonn im Einsatz und kontrollieren Fahrzeuge von Paketdienstleistern. Schwerpunkt ist das Gewerbegebiet in Bornheim-Roisdorf. Daneben finden Kontrollen an Depots in Erftstadt und Leverkusen statt. Mehr als 70 Beamte sind im Einsatz, 30 von ihnen in Roisdorf.

Die Einsatzkräfte haben dabei nach Auskunft von Zoll-Sprecher Jens Ahland wieder ein besonderes Augenmerk auf Schwarzarbeit, illegale Beschäftigung und Verstöße gegen den Mindestlohn. Aus Sicht des Zolls ist die Kontrollmaßnahme sinnvoll, weil gerade die Onlinehändler während der Corona-Krise starke Auftragszuwächse zu verzeichnen und auch die Paketdienste volle Auftragsbücher hätten.

„Wir haben hier in der Vergangenheit erhebliche Verstöße festgestellt“, sagt Ahland auch mit Blick auf Kontrollen Ende März in Köln. „Es werden Fahrer zu Bedingungen beschäftigt, die kriminell sind.“ Den Fahrern steht nach Auskunft des Sprechers der Mindestlohn von 9,50 Euro zu. Doch die Fahnder treffen immer wieder darauf, dass Arbeitgeber versuchen, diesen zu umgehen. „Da werden Arbeitszeiten nicht anerkannt, zum Beispiel das Warten am Depot, bis man beladen ist oder die Leerfahrt, nachdem die Päckchen ausgeliefert sind“, erklärt Ahland. In anderen Fällen würden Pauschallöhne für Touren bezahlt oder nach Päckchen abgerechnet. Ahland spricht von „diversen Machenschaften, die zu Lasten der Fahrer gehen“.

Die Beamten treffen darüber hinaus immer wieder auf Subunternehmer-Ketten. Große Unternehmen nehmen die Aufträge vom eigentlichen Dienstleister an und vergeben das dann immer weiter, führt der Sprecher aus. Die Folge: „Viele machen sich die Taschen voll. Am Ende bleibt beim Fahrer nicht mehr viel übrig.“ Wenn Fahrer für Subunternehmer arbeiten, sind die großen Anbieter aus der Verantwortung. „Die Arbeitgeberpflicht entsteht bei den Firmen, die die Aufträge dann annehmen und die Päckchen tatsächlich ausliefern“, erklärt Ahland.

