Zwischen Bornheim und Sechtem : Autofahrer weicht totem Tier auf Fahrbahn aus und baut Unfall

Weil er einem toten Tier auf der Fahrbahn ausweichen wollte, hat ein Autofahrer sich am Freitagabend in Bornheim mit seinem Cabrio überschlagen. Gegen 22.30 Uhr war er auf der Straße „Grüner Weg“ in Richtung Sechtem unterwegs.